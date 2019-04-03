На закупівлю шкільних автобусів направили 325 млн гривень

Місцеві органи самоврядування отримали з державного бюджету 500 млн гривень, з яких 325 млн буде використано для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 - на придбання спеціальних автомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що рішення було прийняте сьогодні 3 квітня для продовження програми забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей з сільських територій у заклади, де вони зможуть отримати якісно вищий рівень освіти.

"Так, протягом 2016-2018 років ми вже інвестували понад 840 млн гривень. Цього року передбачено ще 325 млн гривень. Тобто ми виходимо на більш ніж мільярдні інвестиції протягом останніх кількох років. Ми розраховуємо, що програма продовжиться і надалі", - пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Так, документ передбачає, що міста обласного значення мусять доплатити під час закупівлі автобусів щонайменше 30% від загальної вартості.

Для районів та ОТГ це співвідношення становить 90% на 10%, тобто місцева влада має доплатити щонайменше 10% власних коштів. Найбільш пільгові умови для сіл (селищ), що мають статус гірських населених пунктів, та на лінії зіткнення - для них співвідношення становить 95% на 5%.

РБК-Україна писало, що сьогодні під час засідання Кабінет міністрів України направив 1 млрд гривень на забезпечення доступу шкіл до інтернету та встановлення комп'ютерів.