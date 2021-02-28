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Закриті школи і обмежений виїзд: в Італії посилили карантин

Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса підписав постанову, якою посилив діючі обмеження, введені через поширення коронавіруса COVID-19. Карантин посилили у двох північних регіонах.

Про це повідомляє Ansa.

В документі йдеться про посилення санітарно-епідеміологічного нагляду в Ломбардії і П'ємонті, зокрема в містах Мілан і Турін, які розташовані на півночі країни.

Обидва регіони з понеділка, 1 березня, в класифікації зон ризику будуть позначатися як "помаранчеві". У цю ж категорію буде включена область Марці, розташована в центральній частині країни, вона має вихід до Адріатичного моря. Разом з тим регіони Молізе і Базіліката (центр і південь країни відповідно) будуть позначатися як "червоні" зони.

Серед заходів згадується закриття барів і ресторанів, а також обмеження на пересування громадян, включаючи заборону на виїзд з міст. В регіонах, які позначені як "червоні", школи перейдуть на навчання онлайн.

Раніше уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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