Закриття КПВВ: на виїзді з Криму утворилася велика черга

На контрольному пункті в'їзду-виїзду Армянськ-Каланчак з боку окупованого Криму утворилася черга на виїзд. Вона продовжує поповнюватися.

Про це повідомив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

За його словами, на КПВВ зараз зібралися близько 300 осіб.

"З боку окупованого Криму (перехід Армянськ-Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється", - повідомив Чубаров.

Він зазначив, що люди, які в'їхали з материкової частини України, як і жителі півострова, які зібралися у справах відвідати материк, бояться опинитися заблокованими в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабінету міністрів, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня. Рішення уряду було прийнято для запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну мобілізуватися, щоб запобігти другу хвилю COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні останні чотири дні фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків коронавіруса.