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Закриють небо чи ні? В Повітряних силах оцінили, наскільки посилиться ППО після NASAMS

Фото: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат (АрміяInform)
Автор: Марія Кучерявець

Зенітно-рекетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"NASAMS-и могли би посилити існуючу систему протиповітряної оборони, але про суттєвість можна казати лише тоді, коли буде достатньо цих комплексів, батарей і т д, які можна буде розосередити по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об'єкти", - пояснив Ігнат.

За його словами, на сьогодні говорити про те, що Україна матиме багато цих комплексів навряд чи можна бо ж "не все відразу".

"Це лише перший крок надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже по "протоптаній стежині", можливо, будемо оновлювати ешелон ППО", - каже Ігнат.

Він звернув увагу й на те, що цей комплекс не є далекобійним, радіус його дії до 40 км.

"Але дуже серйозна перевага NASAMS - це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети, в тому числі оперативно-тактичних комплексів", - підкреслив речник Повітряних сил.

Додатково

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Нагадаємо, що 16 вересня у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS.

Їх наша країна може отримати вже протягом двох місяців.

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