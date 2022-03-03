Закрийте небо негайно. Кулеба звернувся до світової спільноти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародної спільноти допомогти Україні захистити себе від російської агресії. Зокрема, міністр закликав терміново закрити небо над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністр у Twitter.

"Це справжня народна війна за Україну. У Путіна немає шансів перемогти в ній. На цьому фото мирні жителі блокують російських окупантів в Енергодарі вчора. Це одне з сотень подібних фото і відео. Нам потрібні партнери, щоб допомогти Україні захистити себе. Особливо в повітрі. Терміново закрийте небо", - написав він. Фото: жителі Енергодара (twitter.com/DmytroKuleba)