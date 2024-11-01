"Закрыл раунд" возвращается на 5-й сезон: новые эпизоды уже на канале

Подкаст будет выходить два раза в неделю. Один выпуск с гостем и один - об украинских или иностранных tech-компаниях, людях или событиях.

В этом сезоне авторы будут много говорить и о том, как технологии меняют традиционные бизнесы и как традиционные бизнесы приходят в мир технологий.

Гость первого эпизода – Влада Зацаринна, CEO сообщества разработчиков DOU.

"Власть уже много лет развивает главную площадку для украинского tech-сообщества - DOU. Это мощное коммьюнити, и одновременно - большой бизнес. И обо всем этом мы давно хотели с ними поговорить", - рассказывает ведущий подкаста Илья Кабачинский.

В новом эпизоде ведущие поговорили с Владой об аудитории DOU, заработках и каналах доходов, диверсификации этих каналов и вообще все, что касается именно бизнес-части проекта.

"Венчурные инвесторы выделяют стартапы, вокруг которых собрано лояльное сообщество. Это – защитный механизм, конкурентное преимущество, которое не скопируешь. У DOU уже есть группа лояльной аудитории, теперь интересно увидеть, какой бизнес вокруг нее выйдет построить у команды", - добавляет ведущий Антон Полесков.

Также Влада рассказала о конкурентах, рынке и дальнейших возможностях для развития. Речь шла и о дальнейшем развитии tech-сообщества, которое с момента основания является главной миссией DOU.

Второй эпизод посвятили OpenAI и одному из двух СЕО компании Сэму Альтману, который превратил OpenAI в чисто коммерческий проект и уже успел привлечь самый большой раунд инвестиций в истории компании в размере 6,6 млрд долларов. В ходе выпуска Илья и Антон разбирались, что произошло с оригинальной идеей OpenAI, почему от Альтмана ушли все партнеры и угрожает ли это изменение обычным пользователям?

Постоянным партнером подкаста является украинская ИТ-компания FAVBET Tech , специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. С 2022 года - активный участник и партнер мероприятий Ассоциации IT Ukraine, входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City" и поддерживает милитарные инициативы Минцифры.