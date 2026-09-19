Закрытие "Русского дома" остановит шпионские сети Кремля, - Сибига

Угроза национальной безопасности

Глава МИД подчеркнул, что нельзя недооценивать когнитивную сферу современной войны, ведь Россия ведет глобальную битву за умы людей. Для этого она использует разветвленную сеть инструментов, включая так называемые "Русские дома".

"Фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа. Наш общий европейский дом - это не место для "Русских домов", которые распространяют военную пропаганду и активно работают над разрушением мира в Европе", - подчеркнул дипломат.

Украина уже официально обратилась к правительствам всего мира с просьбой признать угрозу национальной безопасности от этой сети и предоставила аргументы в пользу их полного закрытия.

Где до сих пор действуют очаги пропаганды

Сибига приветствовал решение властей немецкого Берлина, где накануне закрыли "Русский дом". В то же время он отметил, что сеть продолжает функционировать во многих других уголках мира: