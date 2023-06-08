Закрытие лазеек и запрет на экспорт. Британия ввела новые санкции против Беларуси

Британия запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука в страну из Беларуси, которые являются источниками дохода для Лукашенко.

Страна также блокирует экспорт в Беларусь из Британии банкнот и оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.

Кроме того, онлайн-мероприятия страны позволяют правительству препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Британии. Это означает, что компании медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими организациями.

Британия также расширила критерии применения санкций. Это позволит применять ограничения к более широкому кругу людей, поддерживающих режим Лукашенко. Таким образом, есть основания, если это целесообразно, вводить санкции против близких родственников тех, кто уже попал под ограничения.

Кроме того, меры в этом пакете направлены на подавление возможности обхода санкций. Так, к Беларуси применяют такие же ограничения, как и к России, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций.

Это включает в себя ограничение средств, которые Беларусь может привлечь путем дальнейшего ограничения белорусского доступа к финансовым рынкам Британии и предотвращения импорта товаров, таких как золото, которое могло быть российским.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что поддержка Украины будет оставаться решительной столько, сколько потребуется, и Соединенное Королевство без колебаний введет дальнейшие меры против тех, кто поддерживает войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным.

Санкции Британии против Беларуси

В прошлом году Британия ввела значительные санкции против Беларуси, включая запрет импорта и экспорта товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов. Это касалось товаров нефтеперерабатывающей промышленности, передовых технологических компонентов, предметов роскоши и импорта в Британию белорусского чугуна и стали.

Британия также вводила санкции против людей и компаний, которые участвовали, поддерживали или содействовали притеснению основных прав и свобод человека в Беларуси. Это включает санкции против более 100 человек и организаций, например, замораживание активов крупных белорусских государственных предприятий, которые являются значительными источниками дохода и иностранной валюты для Лукашенко.

Сотрудничество Беларуси и России

Белорусский режим позволил России использовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов ракетами и дронами по Украине в дополнение к значительной подготовке и материально-технической поддержке российским силам.

Кроме того, главы Минобороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Так, страна-агрессор передаст Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты с ядерным оружием.

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