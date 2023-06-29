Закрытое укрытие в Киеве. Суд сменил охраннику меру пресечения

Киевский апелляционный суд на заседании в четверг, 29 июня, изменил меру пресечения охраннику поликлиники Вадиму Мошкину, возле закрытого укрытия которой 1 июня от обломков погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Грати".

Защитник охранника Сергей Моргун подал апелляционную жалобу на решение содержания под стражей. Как он пояснил, подозрение необоснованно, потому что официально охранник не должен открывать хранилище.

"Есть приказ, что Мошкин обязан открывать хранилище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он сначала не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение , чтобы услышал тревогу", - сказал адвокат.

Моргун добавил, что риски необоснованны. Он считает, что у подозреваемого нет возможности влиять на свидетелей. Также Мошкин вроде бы не планирует скрываться от следствия.

Сам охранник свою вину признал.

"Я должен отвечать за произошедшее. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним", - сказал он.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения по содержанию под стражей на ночной домашний арест.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву баллистическими ракетами. Все воздушные цели были сбиты украинскими защитниками, но в нескольких районах столицы рухнули обломки.

В результате погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

В результате расследования четырех человек были задержаны - первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

При этом в Украине провели проверку всех укрытий, по итогам которой Совет нацбезопасности и обороны обсудил кадровые и дисциплинарные решения. Сегодня эти решения поддержал Кабмин.

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