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Загранпаспорт за границей: нужен ли мужчинам выдержка из "Резерв+"

08:05 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: мужчинам за границей не нужно показывать военный документ для получения паспорта (Getty Images)

Мужчины 18-60 лет могут оформить загранпаспорт в зарубежных центрах "Паспортного сервиса" без предъявления военно-учетного документа. Их данные проверяют автоматически, но сам документ должен действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Паспортного сервиса.

Зарубежные подразделения ГП "Документ" оформляют паспорта мужчинам призывного возраста только при наличии действующего военно-учетного документа. Его действительность проверяют через обмен данными между реестрами ДМС и Минобороны, поэтому физически предъявлять документ не нужно.

Если документ недействителен или отсутствует, паспорт не будет оформлен. В то же время, по словам ДМС, отсутствующие данные могут внести в реестр автоматически, без прохождения ВЛК.

Откуда взялось требование о распечатке

Требование показывать распечатанное извлечение из "Резерв+" появилось 2 октября, когда из-за технического сбоя ГП "Документ" временно остановило прием заявлений на паспорта и ID-карты. Готовые документы тогда выдавали только по распечатке.

Уже 4 октября работу возобновили, и военный учет снова проверяют автоматически. Следовательно, временное требование больше не действует.

Записи в электронную очередь, пришедшиеся на дни сбоя, остаются действительными: работники должны связаться с заявителями и согласовать новое время.

Обязательная проверка военного учета для оформления паспортов за границей была введена в мае 2024 года, после принятия закона об усилении мобилизации. С тех пор мужчины призывного возраста могут получить паспорт за границей только по обновленным военно-учетным данным.

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