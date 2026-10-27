Загранпаспорт за границей: нужен ли мужчинам выдержка из "Резерв+"

Зарубежные подразделения ГП "Документ" оформляют паспорта мужчинам призывного возраста только при наличии действующего военно-учетного документа. Его действительность проверяют через обмен данными между реестрами ДМС и Минобороны, поэтому физически предъявлять документ не нужно.

Если документ недействителен или отсутствует, паспорт не будет оформлен. В то же время, по словам ДМС, отсутствующие данные могут внести в реестр автоматически, без прохождения ВЛК.

Откуда взялось требование о распечатке

Требование показывать распечатанное извлечение из "Резерв+" появилось 2 октября, когда из-за технического сбоя ГП "Документ" временно остановило прием заявлений на паспорта и ID-карты. Готовые документы тогда выдавали только по распечатке.

Уже 4 октября работу возобновили, и военный учет снова проверяют автоматически. Следовательно, временное требование больше не действует.

Записи в электронную очередь, пришедшиеся на дни сбоя, остаются действительными: работники должны связаться с заявителями и согласовать новое время.