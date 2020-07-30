Законопроекти екологічного комітету ВР можуть використовувати для шантажу, - Магомедов

Законопроекти про державний экоконтроль (№ 3091 та № 3091-1) і законопроект про умови позапланових перевірок щодо захисту навколишнього середовища, які підготував комітет з екологічної політики й природокористування Верховної ради, можуть бути використані для шантажу промислових підприємств.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов в ході круглого столу в Раді на тему державного екологічного контролю.

"Ситуація, при якій можна прийти і зупинити виробництво з безперервним циклом, такі речі, якщо вони будуть прописані в законі, це обов'язково буде використовуватися з метою шантажу. Ми можемо намалювати гарний закон, але, якщо там ми залишаємо можливість для найжорстокішого тиску на бізнес без можливості опору з боку бізнесу, ми побудували не ту країну, про яку ми говоримо", - сказав Магомедов.

За його словами, пропоновані нововведення будуть дозволяти екоінспекції на кілька днів зупиняти виробництво під приводом оцінки джерела викидів.

"Але річ у тому, що багато виробництв, у яких не можна зупинити джерело, не зупинивши виробництво. Тому тут давайте уважно віднімаємо всі ці речі і створимо закон, який не поховає існуючий бізнес, який замотивує", - зазначив нардеп.

При цьому він підкреслив, що під час роботи на коксохімічному заводі він жодного разу не відмовляв екоінспецій у відвідуванні підприємства для проведення перевірок

Нагадаємо, 30 липня 2020 Комітет верховної Ради України з питань екологічної політики і природокористування провів круглий стіл на тему державного екологічного контролю.

Так, до обговорення надаються проектів законів про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091 від 19.02.2020), про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091-1 від 05.03.2020), про основні принципи проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 3417 від 30.04.2020).

Раніше з критикою законопроектів виступила ГС "Професійна асоціація екологів України". За словами експертів асоціації, прийняття цього законопроекту в короткостроковій перспективі дійсно може дещо поліпшити стан навколишнього середовища окремих аспектів, але шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств.