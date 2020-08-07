Законопроекти про екоконтроль є правовим нігілізмом, - експерт

Зареєстровані в Раді законопроекти, які змінюють процедуру екологічного контролю підприємств, мають на меті корупційний тиск на підприємства замість розв'язання екологічних проблем в Україні.

Про це у своєму блозі на "Цензор.нет" написав політолог Кирило Сазонов.

За його словами, в законопроекті прописані однакові штрафи за наднормативне використання природних ресурсів, які будуть застосовуватися як для малих, так і великих підприємств.

"Тобто, якщо вижив попри відсутність держпідтримки в кризу представник МСБ використовує у своєму шиномонтажі 3 наднормативних кубометри води, його оштрафують так само, як і будь-якої феросплавний завод, який перебере 3 тис. Кубометрів. І якщо ви думаєте, що у випадку з шиномонтажем справа дійде до штрафу, то помиляєтеся - держекоконтролер отримає хабар, для чого і з'явилася в законі ця безглузда норма", - вважає експерт.

Також він додав, що законопроект дає право екоконтролю при позапланових перевірках ломитися на підприємства без погодження з іншими органами влади.

"Нововведення також дає право зупиняти підприємство на три дні на час екоперевірки. Уявляєте, скільки десятків (а то й сотень) мільйонів втратить, скажімо, хімічний завод, якщо на вимогу держекоконтролерів його зупинять на три дні для перевірки? І скільки грошей втратять підприємства, які через зупинку хімзаводу не отримають вчасно необхідні їм селітру або амофос?" - додав експерт.

Він зазначив, що це найкращий привід для шантажу і вимагання, оскільки власник великого підприємства за краще передати пухкий конверт з грошима екоконтролеру, ніж зупинити виробництво на три дні.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала Верховну раду реформувати механізм збору та використання екологічного податку. У зв'язку з цим бізнес-співтовариство пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екологічного податку на інвестиції в природоохоронні заходи.

На їхню думку, такий крок дозволить підвищити ефективність використання коштів в частині впливу на екологічну обстановку, оскільки промислові підприємства розуміють, шляхом реалізації яких заходів можна знизити навантаження на навколишнє середовище.

Зараз екоподаток розподіляється між бюджетами різних рівнів в таких пропорціях: місцеві бюджети - 55%; держбюджету - 45%.

За оцінкою експерта, голови Центру екології та розвитку нових технологій Владислава Антипова, кошти від екоподатку, які сплачують промислові підприємства, які не використовуються за призначенням і направляються на погашення дефіциту бюджету по соціальних виплатах.