На законопроектах о публичных консультациях и органах самоорганизации настаивает общественность, - Шуляк

По ее словам, ТОП законодательных инициатив, которые были обусловлены потребностями, озвученными общественностью в последнее время, состоит из уже принятых законов "Об обеспечении прозрачности местного самоуправления", "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и других законодательных актов Украины о народовластии на уровне местного самоуправления”, а также законопроектов №4254 о публичных консультациях и №6319 об органах самоорганизации населения.

В мае этого года парламент поддержал один из законопроектов, на важности которого уже несколько лет настаивало общество - №7283, который вводит для жителей общин несколько эффективных инструментов народовластия. Он, по словам Шуляка, является одним из ключевых, который будет способствовать децентрализационным процессам в Украине.

Проект закона №7283, который ожидает подпись президента Владимира Зеленского, предусматривает, в частности, публичные консультации и общественные обсуждения важных для решений на местах и участие общины в вопросах формирования и распределения местного бюджета. Местных депутатов обязывают перед жителями постоянно отчитываться.

Шуляк добавила, что ранее – в феврале 2024 года парламент поддержал закон 3590-IX по обеспечению прозрачности местного самоуправления, на котором тоже настаивала общественность. Теперь онлайн-трансляции сессий местных советов должны стать обязательными для всех общин и должны транслироваться и храниться на сайте или YouTube, Facebook и т.д.

В то же время, в открытом доступе должны быть опубликованы приложения к проектам решений и проекты повесток постоянных комиссий. Также по закону регулярно должна происходить инвентаризация имущества общества, что поможет совету, гражданам и бизнесу более эффективно оценить ресурсы общества и более эффективно их использовать.

"Этот документ дает стимул гражданам контролировать местные органы власти, выяснять, каким имуществом распоряжается орган местного самоуправления", - пояснила нардеп.

Она подчеркнула, что, кроме уже принятых законов, впереди прохождение через сессионный зал еще несколько важных для них законодательных инициатив. Во-первых, речь идет о законопроекте №4254 – "О публичных консультациях". Этот инструмент, по ее словам, будет способствовать увеличению уровня доверия граждан к государственной власти и местному самоуправлению, а также обеспечит более эффективное сотрудничество с гражданским обществом.

"Демократическим общество становится тогда, когда как можно больше граждан принимает участие в процессах принятия управленческих решений. И я знаю это не по теории, ведь, например, инструмент публичных консультаций впервые в украинской практике мы использовали для усовершенствования государственной программы "єВідновлення" еще в прошлом году" , – подчеркнула она.

По ее словам, это помогло не только собрать замечания и идеи от граждан со всей Украины, которые уже легли в основу многих решений в программе, но и показало, как повышается эффективность управленческих решений и госполитики как таковой, когда мы сотрудничаем напрямую с общинами.

Она добавила, что сейчас финализируются уже вторые публичные консультации, в ходе которых идеи и мнения от стейкхолдеров, международных партнеров и общин собирали по совершенствованию жилищной политики в стране. В этих консультациях приняли участие сотни людей со всей страны, что помогло получить важнейший фидбек по законодательному совершенствованию жилищной политики в Украине.

Еще один законопроект, на котором настаивала общественность и над которым сейчас работает Комитет, возглавляемый Шуляк - "О внесении изменений в Закон Украины "Об органах самоорганизации населения" (№6319). Этот документ, по словам парламентарии, готовится на второе чтение и имеет цели усовершенствования порядка организации, деятельности и прекращения органа самоорганизации населения.

Органы самоорганизации населения (ОСН) – представительные органы жителей населенных пунктов или их частей, которые создаются для решения отдельных вопросов местного значения.

Это могут быть домашние, уличные, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов, районов в городах. ОСН сотрудничают со многими учреждениями и организациями для решения местных вопросов и позволяют всем желающим участвовать в общественной жизни города.

В отличие от ОСМД, органы самоорганизации состоят не из собственников, а из жильцов домов, на законных основаниях проживающих на соответствующей территории. Это, как правило, юридические лица, имеющие достаточное количество инструментов, чтобы обеспечивать реализацию интересов жителей, решать общие проблемы жителей по месту жительства.

Законопроект №6319, пояснила парламентария, имеет целью детализировать и усовершенствовать процедуру создания, регистрации, прекращения полномочий ОСН, актуализацию полномочий ОСН в соответствии с текущим состоянием местного самоуправления и нового территориального устройства, улучшение возможностей для жителей выбирать и быть избранными в ОСН открытости деятельности ОСН

"Это именно о том микроуровне местной демократии, из которого, по сути, потом идет развитие нашей эффективности в целом. Чтобы не ждать какого-нибудь чиновника или указания, а действовать", - подытожила Шуляк.