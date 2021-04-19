Законопроект про викиди не здатний модернізувати промисловість за 4 роки, - економіст

"Нічого не можна зробити без грошей. За минулий рік прямі іноземні інвестиції зменшились практично на 900 млн доларів. Напевно, цей рік нас чекає приблизно з такими самими результатами. Очікувати, що незрозуміло хто буде вкладатися в нашу промисловість і модернізувати її - нереально", - сказав Пендзін.

За його словами, провести екомодернізацію підприємств за чотири роки, як це передбачається в законопроекті про зниження промислових викидів, українська промисловість не зможе.

Експерт вважає, що якщо законопроєкт буде ухвалений в поточній редакції, він просто не буде виконуватись через свою відірваність від реального стану економіки.

"Я вам можу назвати десятки законодавчих актів, які прийняті і які, не маючи фінансування, не виконуються жодним чином. Це буде наступний приклад: якщо проєкт буде прийнятий і підписаний президентом, він не буде виконуватися", - пояснив Пендзін.

