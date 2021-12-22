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Законопроект про тимчасові адміністрації створює небезпечні правові прецеденти, - нардепи

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Київ, Середа 22 грудня 2021 18:11
Законопроект про тимчасові адміністрації створює небезпечні правові прецеденти, - нардепи Фото: Верховна рада (Віталій Носач / РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Народні депутати звернулися з листом до Енергетичного Співтовариства з проханням проаналізувати законопроект про введення тимчасових адміністрацій в енергетичних компаніях.

Про це йдеться в опублікованому листі Міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" в Telegram-каналі.

"Законопроект створює небезпечні правові прецеденти. У нас є тільки один вихід - забити тривогу і застерегти міністерство і Кабінет міністрів від внесення цього законопроекту до парламенту через його невідповідність Конституції і протиріччя законам економіки", - йдеться в листі.

Зазначається, що законопроект дозволить державним органам займатися конфіскацією активів, корпоративних прав та акцій приватних і муніципальних компаній.

У листі також йдеться про те, що законопроект дасть можливість Міненерго, як органу виконавчої влади, довільно трактувати необхідність введення тимчасових адміністрацій, що дасть можливість державі вимагати гроші з енергетичних компаній і знищить будь-які стимули для інвестицій в енергетичний сектор України.

Депутати підкреслили, що в законопроекті немає вичерпного переліку порушень, які несуть значну суспільну небезпеку і видів порушень Ліцензійних умов, а також відсутня процедура розгляду порушень учасників ринку, встановлення ступеня їх провини і надання їм можливості дати свої пояснення.

Також в ньому не описана процедура відбору тимчасового адміністратора і порядок проведення консультацій щодо визначення такого адміністратора.

"Прошу вас взяти до відома цю інформацію і дати свій експертний висновок по даному законопроекту, щоб допомогти запобігти міжнародній катастрофі в разі прийняття цього безпрецедентного законопроекту", - йдеться в листі.

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