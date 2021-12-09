Законопроект про тимчасові адміністрації призведе до правового хаосу в енергогалузі, - юрист

"Сподіваюся, що Кабінет міністрів відхилить пропонований Міністерством енергетики законопроект про тимчасові адміністрації, тим самим, не допустивши правового хаосу в енергетичній галузі України", - написав він.

Трохимець зазначає, що законопроект з правової точки зору небезпечний для енергетики і він породжуватиме корупцію замість того, щоб боротися з нею, оскільки в законопроекті відсутнє чітке визначення підстав, за яких вводитиметься тимчасова адміністрація.

Також він додав, що прийняття законопроекту погіршить інвестиційну привабливість України, бо інвестори будуть розуміти, що вони можуть втратити своє майно через рішення Міненерго.

Крім того, тимчасова адміністрація не матиме права на операції з відчуження активів, через що тимчасовий керівник не зможе виконати жодного договору компанії, що призведе до дестабілізації енергосистеми.

"Як видно з аналізу, законопроект про тимчасові адміністрації в енергетиці спрямований точно не на стабілізацію цієї самої енергетики, і навіть не на боротьбу з олігархами. Сьогодні в українському законодавстві достатньо механізмів впливу на підприємства в енергетиці, які здатні вирішити всі проблеми в ній", - підсумував Трохимець.