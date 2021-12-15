Законопроект про тимчасові адміністрації в енергокомпаніях створює корупційні ризики, - експерт

"Міненерго уже управляє низкою енергетичних. Виникає протиріччя, коли той хто буде контролювати і управляти іншим, сам управляє активами. При чому сам управляє не найкращим чином", - зазначив Омельченко.

Він зазначив, що документ який представило Міністерство енергетики створить безліч проблем на енергоринку. Міністерство не зможе об’єктивно та неупереджено приймати рішення щодо введення тимчасових адміністрацій в енергокомпаніях, переконаний експерт.

На його думку, автори законопроекту створюють потужний корупційний інструмент.

"Відповідальність для посадовців-управляючих не передбачена. Вони можуть керувати на свій розсуд чужою власністю та не нести за це відповідальність. Чим можуть користуватися для створення незаконних схем", - наголосив експерт.

Омельченко підкреслює, що ідея створення тимчасових адміністрацій - недоцільна, адже НКРЕКП та АМКУ мають достатньо повноважень та інструментів, щоб слідкувати за дотриманням законодавства власниками енергокомпаній.