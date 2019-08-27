Законопроект про Службу фінансових розслідувань буде готовий на цьому тижні, - Данилюк

На цьому тижні фіналізуємо законопроект про Службу фінансових розслідувань. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його Facebook.

Крім того, за його словами, завдання створення Служби фінансових розслідувань президент України Володимир Зеленський розглядає як пріоритетне.

За словами Данилюка, Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів.

"Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабінету Міністрів України. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів", - додали у прес-службі РНБО.

Данилюк також зазначив, що назва органу буде креативна.

"Доречі зявилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав два закони, прийнятих Верховною радою восьмого скликання. Один із законопроектів - ратифікація Радою енергетичної угоди з Євросоюзом.