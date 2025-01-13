Законопроект, который введет новые правила на рынке аренды, должны принять в 2025 году: подробности

Украинцы просят государство решить ряд жилищных вопросов, связанных с арендой жилья. Речь идет, в частности, об отсутствии социального арендного жилья с доступной арендной платой и государственных программ поддержки граждан для аренды жилья, незащищенных правах арендаторов, а также о том, что большинство договоров аренды заключаются "в тени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Об этом стало известно во время публичных консультаций, которые проводились для создания законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики".

Он уже зарегистрирован 6 января 2025 года и предусматривает создание ряда механизмов, которые дадут возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье - в том числе, за счет доступной аренды.

По ее словам, во время проведенных публичных консультаций по доработке законопроекта "Об основных принципах жилищной политики", их участники - украинцы, которые стремятся улучшить свои жилищные условия, указали на ряд актуальных проблем, связанных с арендой жилья. Список возглавили те, которые, по мнению участников публичных консультаций, донимают граждан больше всего. Речь идет о:

Высокой стоимости аренды жилья;

Отсутствие социального арендного жилья с доступной арендной платой;

Отсутствие государственных программ поддержки граждан для аренды жилья;

Недостаточное количество предложений на рынке жилья;

Незащищенные права арендаторов;

Старые немодернизированные дома, низкое качество жилья;

То, что большинство договоров аренды заключаются "в тени".

"Участники обсуждения подсветили давнюю нерешенную проблему - украинский рынок арендного жилья неурегулирован и неконтролируемый. В результате положение арендаторов и арендодателей является незащищенным. Кроме того отсутствие регулирования и надлежащего администрирования арендного рынка приводит к уменьшенным поступлениям налогов в городской и государственный бюджет", - пояснила Шуляк.

Она добавила, что участники публичных консультаций акцентируют также на необоснованно завышенной стоимости риэлторских услуг, незащищенности и неурегулированности рынка арендного жилья, на нехватку фонда социального жилья, а также на необходимость в создании жилищных кооперативов (небольших, на несколько квартир) и выделение земельных участков для строительства такого жилья. Кроме этого, украинцы указали на необходимость предохранителей, позволяющих предотвратить приватизацию социального жилья, а также на важность создания социального микса для повышения ликвидности жилых комплексов с долей социального или доступного арендного жилья.

"Все средства идут на аренду, а их можно было бы инвестировать в приобретение жилья. Эта фраза постоянно звучала во время публичных консультаций. Поэтому в законопроект заложили возможности для того, чтобы исправить это. Так, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить себе жилье. Среди них льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов", - отметила Шуляк.

По ее словам, также речь идет о фонде социального жилья. Из него можно будет получить жилье во временное пользование. Например, взять в социальную аренду, или получить как служебное (то есть не в собственность - такое жилье нельзя будет приватизировать).

Она сообщила, законопроект, о котором идет речь - №12377, "Об основных принципах жилищной политики", зарегистрирован в Верховной Раде 6 января 2025 года. Более того, документ должен быть принят в парламенте до 4 квартала 2025 года. Это - условие получения Украиной средств по программе Ukraine Facility, согласно которой Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года. Причем, важно, отметила Шуляк, что эти средства в Украину уже начали поступать.

В то же время, Шуляк отметила - зарегистрированный законопроект разработан как рамочный. То есть, он будет очерчивать общий курс реформы жилищной политики, которую и запустит принятие документа. Следующие законопроекты, которые будут управлять реформой пошагово, разработают в ближайшее время. Так, уже начата работа над следующим - "О фонде жилья социального назначения", в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это фонд, какое жилье туда будет входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

По словам Шуляк, именно из фонда социального жилья будет предоставляться жилье в так называемую социальную аренду. В основе ее механизма - ниже рыночной ставка оплаты, то есть совместимая с уровнем доходов. Цена аренды может быть привязана к различным показателям - доходу претендента, средней рыночной цены за аренду, а также от характеристик жилья и затратности его содержания.

Из фонда социального жилья можно будет арендовать жилье в нескольких форматах, пояснила Шуляк. В частности, планируется ввести как долгосрочную аренду, так и краткосрочную. Нардеп отметила важность этого пункта, поскольку гражданам, которые будут претендовать на улучшение жилищных условий таким образом, преимуществом будет не только доступная цена, но и долгосрочность арендных контрактов, если сравнивать с частными владельцами.

Согласно предварительным наработкам, может быть предусмотрено два формата аренды в зависимости от дохода арендатора. То есть определенный процент рыночной стоимости будет платить гражданин, а другую часть будет субсидировать государство. Более того, могут ввести даже возможность государственной компенсации за аренду жилья.

"В ЕС, откуда и позаимствовали эту практику и активно ее адаптируем под украинские реалии, среди механизмов формирования арендной платы социального жилья выделяют доход арендатора и условия, которые существуют на рынке. То есть, арендная ставка там зависит от дохода нанимателя и может быть даже ниже, чем расходы на его фактическое содержание. В то же время, арендная ставка зависит и от рыночной цены на такое жилье, и рассчитываются как фиксированный процент от аналогичной стоимости на рынке. Например, стоимость может составлять лишь 65% от средней цены аренды у частных владельцев", - резюмировала Шуляк.