Законопроект о реформировании самоуправления может привести к прекращению помощи ЕС, - Продан

Она перечисляет и опровергает 5 мифов относительно законопроекта №4298. Первый из них – об отсутствии на сегодняшний день надзора за органами местного самоуправления. В реальности 26 государственных органов контролируют и надсматривают за органами местного самоуправления, отмечает Оксана Продан.

"30 октября 2024 года Верховная Рада продолжила этот список – расширила полномочия Счетной палаты Украины в части надзора за местным самоуправлением. Этим решением действительно начат демонтаж системы финансового надзора/контроля за финансовой деятельностью органов местного самоуправления. Потому что народная мудрость утверждает, что "у семи нянек дитя без глаза"… В такой ситуации проиграют все: государственная власть, муниципальная власть, а главное – граждане Украины", - пишет она.

Миф второй – что европейские партнеры определили одобрение законопроекта №4298 как условие получения средств Ukraine Facility, пишет Продан.

"Текст законопроекта №4298 противоречит Европейской хартии местного самоуправления и передергивает требования Ukraine Facility. Его принятие в такой редакции может привести к блокированию очередного транша помощи", – отмечает советница главы АГУ.

Миф третий: надзор – это единственное, чего не хватает для завершения реформы местного самоуправления. На практике у государственной власти нет стратегического видения функционирования и развития местного самоуправления, подчеркивает Оксана Продан. В то же время в апреле 2024 года Ассоциацией городов Украины была представлена ​​Концепция восстановления местного самоуправления Украины, разработанная совместно с международными партнерами - стратегический документ, определяющий основы функционирования местного самоуправления в условиях войны и на 10 лет после Победы Украины.

Миф четвертый, о котором идет речь в статье: законопроект №4298 предусматривает надзор только за законностью решений местного самоуправления.

"Авторы законопроекта вводят полноценную контролирующую структуру, которая будет ограничивать не только права местного самоуправления, но и развитие экономики. И такая структура еще и параллельно сохраняет широкие управленческие и политические задачи, которые будут ожидаемо отягощать надзор", - опровергает миф Оксана Продан.

Миф пятый касается влияния местного самоуправления на формирование руководящего состава местных государственных администраций. На самом деле никакого влияния на принятие решений о руководящем составе местных государственных администраций у местного самоуправления не будет, уверена Продан.

Советница Виталия Кличко также сообщила, что рабочая группа профильного Комитета Парламента уже готовит новый комплексный законопроект с участием представителей Конгресса Совета Европы.

"Наша общая задача – максимально помочь нашей Победе, реализовать Ukraine Facilitу и обеспечить демократические изменения в деятельности местного самоуправления по реализации прав жителей громад. А для этого всем нам нужно отложить собственные амбиции, объединиться и провести в законодательстве изменения. Следует сделать эту работу качественно и без политики", - подчеркнула Оксана Продан.