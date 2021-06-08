Законопроект про промзабруднення повинен містити норми щодо локалізації виробництва, - нардеп

За словами депутата, вже двічі провалений парламентом законопроект про зниження промислових викидів не враховує реалій і можливостей української промисловості, і його прийняття в нинішній редакції може призвести до зупинки ряду підприємств.

"Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) автори просто взяли з європейської збірки і переклали українською мовою. Тобто, для модернізації наші підприємства зобов'язані використовувати європейське обладнання і технології. Навіть якщо аналоги цього обладнання, що відповідають всім нормам, виробляються у нас в Україні. Це суперечить всім принципам локалізації, і по суті залишає українських виробників і проектні інститути за бортом процесів, що відбуваються в економіці країни", - зазначив Магомедов.

Він також підкреслив: ніде в Угоді про асоціацію України та ЄС не сказано, що ми зобов'язані сліпо копіювати європейські норми, адже Україна і ЄС дуже сильно відрізняються технологічно.

Депутат також нагадав: країни ЄС проходили екомодернізацію протягом десятків років, і провести її в Україні лише за 4 роки, як пропонують автори законопроекту, нереально.

Крім того, для переобладнання промислових підприємств необхідна фінансова підтримка держави, оскільки у бізнесу немає таких колосальних коштів.

"Реалізація законопроекту № 4167 в повному обсязі коштуватиме 270 млрд грн. Ця сума непосильна як для держави, так і для бізнесу окремо. Однак, якщо влада і бізнес об'єднають зусилля, екомодернізацію промисловості можна успішно провести. Але для цього знадобитися не чотири, а як мінімум 15 років державно-приватного партнерства, як це було в Польщі, і як зараз це відбувається в Словаччині", - написав Магомедов.

Нагадамо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв практичну реформу, при якій промисловість повністю модернізується і зменшить викиди. Але, за його словами, досягти цієї мети можна не рік, а лише через 10-12 років.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов'язання щодо термінів проведення екомодернізації, а державі слід надати підтримку промисловості на переоснащення, як це роблять країни ЄС.