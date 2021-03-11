Законопроект про промислові викиди все ще містить значні корупційні ризики, - нардеп

За його словами, у доопрацьованому проекті все ще міститься норма стосовно перевидачі підприємствам інтегрованих дозволів. Зараз ці дозволи видає Мінекології, і багато українських підприємств його вже отримали. Натомість законопроект передбачає, що всі промислові підприємства мають отримати дозвіл ще раз - навіть ті, у кого не сплив термін дії попереднього.

"Підприємства, які вже працюють, будуть вимушені заново його (інтегрований дозвіл, - ред.) отримувати. Це - ризик виникнення корупції. І, наскільки мені відомо, ціна за дозвіл складає приблизно 20 тис. доларів", - розповів Шахов.

За його словами, необхідність знову переоформляти інтегрований дозвіл - це не тільки корупція, але й небезпека зупинки підприємств. Адже якщо ця норма пройде і закон набуде чинності, то вже на наступний день підприємства просто зупиняться, оскільки не зможуть працювати, допоки не пройдуть заново довгу бюрократичну процедуру і не отримають новий дозвіл.

"Депутати проголосували рза ішення, яке не дасть можливість розвиватися бізнесу. Треба боротися за довкілля, але не таким чином! Україні на модернізацію потрібно близько 10 млрд долл. Де підприємствам їх взяти? Держава повинна виходити на нормальний цивілізований рівень, а не грабіжницьким шляхом відбирати сьогодні гроші у підприємств", - переконаний Шахов.

