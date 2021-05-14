За її словами, законопроєкт містить корупційні ризики, які мають бути усунені, інакше бізнес опиниться під тиском.

"Стосовно "відступу", ми писали чіткі пропозиції, наполягаємо на тому, щоб умови відступу були чітко прописані. Якщо цього не буде зроблено, то це буде перша і велика можливість для не визначення, а це є корупційний ризик", - сказала Берзіна.

Вона також зазначила, що при підготовці законопроєкту його ініціатори не врахували надані екологами пропозиції щодо НДТМ.

"У нас буде йти перелік умов для надання висновків та взагалі неврегульоване питання такого документу, як НДТМ. Ми надали чіткі грунтовні пропозиції стосовно цього, як це зробити належним чином, не порушуючи умови директиви, з урахуванням можливості застосування у тому числі наших найкращих доступних технологій", - пояснила Берзіна.

Окрім того, вона наголосила: терміни екомодернізації мають бути значно збільшені і влада повинна запропонувати бізнесу фінансову підтримку для її проведення, інакше підприємства змушені будуть закриватись.

"Коли бізнес буде волати "ми не можемо, це нереально для нас" і будемо ще потім відступати, відтерміновувати. Громадськість підтримує цей законопроєкт, він дійсно дуже важливий. Але ці три питання вони потребують суттєвого доопрацювання", - сказала Берзіна.