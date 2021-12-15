Законопроект про відходи спричинить зростання корупції, - Громадська рада при Міндовкілля

"Проекти №6345 та №6345-1 стосуються екологічного податку при управлінні відходами. Обидва законопроекти передбачають підвищення ставок екологічних податків на розміщення відходів. І, на думку авторів, спрямовані на стимулювання підприємств до переробки відходів, зменшення їх утворення тощо. Проте законопроект №6345 не містить жодних механізмів стимулювання до скорочення їх утворення, окрім суто фіскального методу. Такий метод є невиправданим: він може призвести до викривлення чи приховування інформації про утворені відходи та підвищення рівня корупції", - наголосили у громадській раді.

Натомість законопроект №6345-1 надає право утворювачам відходів, за рахунок широкого спектру природоохоронних заходів, застосувати понижуючий коефіцієнт при обрахунку належних до сплати податків, зазначили у громадській раді.

"При цьому зазначимо, що перелік таких заходів може бути переглянутий і розширений, враховуючи досвід ЄС. В ЄС питання управління відходами регулюється Директивою 2008/98/ЄC про відходи, яка визначає так звану ієрархію управління відходами (запобігання утворенню; підготовка до повторного використання; рециклінг (переробка); відновлення; розміщення)", - уточнили у громадській раді.

У листі підкреслюється: без впровадження оновленого законодавства по управлінню відходами, яке забезпечує імплементацію вищезазначеної Директиви, саме по собі підняття ставок екологічних податків не дасть жодного результату, окрім збільшення обсягів надходження коштів до загального бюджету для їх подальшого спрямування на будь-які державні потреби. У той час як експерти та міжнародні організації неодноразово наголошували на необхідності реформування системи екологічного оподаткування і розподілу податку.

"Варто усвідомити, що пропоновані проєктом №6345 зміни ніяк не вплинуть на сферу управління відходами та притоку інвестицій в сферу переробляння промислових відходів. А впровадження природоохоронних заходів та їх фінансування ніяким чином не пов’язано із ставками екологічних податків, що плануються до зміни", - наголосили у громадській раді.

Саме тому, переконані автори, комітету слід зосередитись на законопроєкті №2207-1-д про управління відходами, і довести його разом з профільними міністерствами до 2-го читання. Що стосується внесення змін до Податкового кодексу із ініціативами щодо підвищення ставок екологічних податків за розміщення відходів, то вони повинні пропонуватись у сукупності із можливістю застосування понижуючих коефіцієнтів у разі вжиття природоохоронних заходів.