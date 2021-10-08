Законопроект про олігархів порушує відразу 19 статей Конституції, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-нардепа Генадія Москаля.

"Я нарахував порушення 19 статей Конституції України. Наприклад, стаття 24 Конституції каже: всі рівні перед законом, але ні в кого не може бути обмежень і ні в кого привілеїв. І по тому, і по тому, і в тому числі по майновому стану не може бути дискримінації. Задійте антимонопольне законодавство, удосконалюйте фіскальну службу, але не робіть абсолютних дурниць", - заявив Москаль в ефірі телеканалу "Україна24".

Екс-нардеп наголосив, що незаконність проекту закону очевидна всім спеціалістам, що документально підтверджено висновками експертно-правового управлінь.

"Негативний висновок експертно-правового управління. Негативний висновок юридичного управління. Негативний висновок уповноваженої з прав людини. Ні одна країна світу такого закону не має", - додав Москаль.