Законопроект про місцевий референдум може бути готовий наступного тижня, - Стефанчук

Робоча група Верховної ради планує наступного тижня закінчити роботу над текстом законопроекту про місцевий референдум. Про це повідомив перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук на з'їзді партії "Слуга народу".

Законопроект буде представлений на сайті Верховної ради для національного обговорення.

"Під егідою президента України ми готові об'їхати всіма територіальними громадами або в переважній більшості, поспілкуватися з людьми на місцях, представити своє бачення місцевого референдуму, і вийти на фінальну крапку, яка дасть можливість сказати, що пряма демократія в Україні існує", - заявив Стефанчук.

Стефанчук також анонсував програму, яка буде показувати в режимі онлайн виконання обіцянок партії "Слуга народу".