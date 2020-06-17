Законопроект про гральний бізнес визнано неконституційним

Створення самої Комісії з регулювання азартних ігор, також, суперечить Конституції України

Головне юридичне управління Верховної ради вважає неконституційним створення Комісії з регулювання азартних ігор, передбачене проектом Закону № 2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, авторства депутата від "Слуги народу" Олега Марусяка.

Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

Зокрема, профільний комітет Верховної ради України (фінансів, податкової та митної політики), уповноважується визначати членів конкурсної комісії, яка потім обирає голову та членів Комісії з регулювання азартних ігор, що, фактично, наділяє Комітет повноваженнями одноосібно створювати Комісію з регулювання азартних ігор, оскільки роль Кабінету міністрів України в цьому процесі є суто номінальною. Такий обсяг повноважень комітету парламенту суперечить Конституції та їх конституційно-правовому статусу.

Законопроект передбачає, що голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади Кабінетом міністрів у порядку, визначеному цим Законом, зокрема з-поміж кандидатів, поданих Конкурсною комісією, що утворюється при Кабінеті міністрів.

До складу Конкурсної комісії входять п’ять осіб за поданням комітету Верховної ради, до предмета відання якого належать питання діяльності з випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес. Проте, комітети парламенту відповідно до Конституції та закону "Про комітети Верховної ради України" не є самостійними суб’єктами парламентського контролю, вони беруть участь у його здійсненні лише на стадії підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до сфери парламентського контролю Верховної ради.

Тому, з огляду на особливості конституційно-правового статусу комітет Верховної Ради України не може бути суб’єктом подання кандидатур до Конкурсної комісії з обрання Голови та членів Уповноваженого органу, зазначається у висновку Головного юридичного управління.

Створення самої Комісії з регулювання азартних ігор, також, суперечить Конституції України.

Законопроектом передбачається визначити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей уповноваженим органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, що є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. По суті, йдеться про утворення законом зазначеного центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

"Вважаємо, що законодавче визначення особливостей правового статусу цієї Національної комісії не випливає з конституційної моделі організації влади в Україні, за якою державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Як відомо, Конституція України не містить підстав для розширення законом повноважень Верховної ради щодо утворення законом центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом", - зазначають експерти Головного юридичного управління ВР.

На думку експертів, утворення законом центрального органу виконавчої влади, зокрема присвоєння йому відповідного найменування, є втручанням у конституційні повноваження Уряду України, й не належить до повноважень Верховної ради .

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що цей законопроект розроблявся за участю бізнесмена Бориса Баума. Повідомлялось, що сам Баум признавався у своїх інтерв’ю, що має всі шанси очолити Комісію з азартних ігор.

17 червня стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції проведе експертизу законопроєкту про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Експертиза призупинить розгляд законопроєкту у строк до 10 днів.

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Автор: РБК-Україна