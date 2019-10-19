Законопроект Геруса зриває євроінтеграцію та повертає економіку в минуле, - експерт

Ухвалення законопроекту Андрія Геруса означає згортання енергореформи в Україні і посилення енергозалежності від Росії. Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи схвалення парламентським комітетом з питань енергетики на ЖКП законопроекту його голови Андрія Геруса "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2236-2).

"Економіку України повертають у корупційне минуле, а державу нашу повертають до Росії, яка задушить нас у своїх імперіалістичних обіймах. Комітет Ради з енергетики за ініціативою його голови Андрія Геруса рушить ринкові відносини в енергетиці - ухвалено законопроект №2236-2, який запроваджує "граничні ціни" на ринку електроенергії. Власне, тепер ринком це назвати неможливо. Бо хто захоче торгувати, наприклад, на ринку "на добу наперед" та "внутрішньодобовому" ринку, якщо там на роки введуть цінові обмеження?", - написав Волинець.

Він нагадав, що Європейське енергоспівтовариство рекомендувало Україні поступово відмінити цінові обмеження на новому ринку електроенергії і називали це питання пріоритетним для уряду та НКРЕКП. Проте замість відміни обмежень, представник провладної фракції пропонує закріпити їх на законодавчому рівні.

На думку Волинця, законопроект Андрія Геруса вигідний бізнесмену Ігорю Коломойському, який раніше намагався не допустити запуску ринку електроенергії і постійно його критикував, адже ринок унеможливлює корупцію і отримання електроенергії за пільговими тарифами, до чого звик олігарх.

"Ринок знищують задля повернення корупції. Вона вигідна бізнесмену Коломойському. Аналіз багатьох ініціатив пана Геруса вказує на те, що саме Коломойському той намагається догодити. Коломойський постійно критикував ринок електроенергії, казав, що його треба відмінити. Ринок йому не подобається тому, що Коломойський звик через корупційні важелі отримувати низький тариф на електроенергію. Якщо Рада підтримає ініціативи Геруса, Коломойський отримає дешеву електрику. Але дешевий струм - це вугілля по бросовій ціні. Воно й зараз коштує у 1,5-2 рази нижче собівартості видобутку. Тому, оці "граничні ціни" приведуть до того, що понад 30 тисяч українських шахтарів держшахт опиняться на вулиці. Однак, Геруса з Коломойським це не хвилює", - написав Волинець.

Лідер профспілки шахтарів наголосив, що згортання ринкових реформ в енергетиці - це потужній крок на зустріч Росії. Введення "граничних цін" суперечить Угоді про Асоціацію України та ЄС, ставить хрест на виконанні Україною Європейської енергохартії. Згортання реформи означає, що не відбудеться синхронізація з європейською енергосистемою, отже не лише збережеться залежність від імпорту електроенергії з РФ і Білорусі, вона підсилиться.

"Герус вперто зриває нашу інтеграцію з ЄС - спочатку імпорт електроенергії з Росії, тепер згортання ринку електроенергії для того, щоб вітчизняного виробника змінити на російський струм. Все це - важелі тиску на Україну з боку РФ. Вважаю таке вкрай неприйнятним", - вважає Волинець.

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo

Нагадаємо, раніше представники влади повідомляли, що вважають за необхідне переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані рrice caps, а саме, денну ціну знизити на 15-20%. Проте Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) не підтримала зниження лімітів максимальних цін на ринку електроенергії "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Низка енергоекспертів заявляли, що наміри знизити рrice caps суттєво ускладнять можливість закупівлі вугілля й можуть спровокувати кризу в енергетиці.