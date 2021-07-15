Законопроект про "Дія Сіті" ігнорує вимоги ІТ-спільноти, - Рудик

"Наша позиція послідовна: не підтримали до першого читання, не стали це робити і до другого. Документ не враховував усіх вимог IT-співтовариства до першого читання. Подані нами правки до другого читання також не були враховані", - пояснила депутат.

Йдеться про правки "Голосу", які передбачали захист ІТ-спеціалістів:

ФОП, які надають послуги ІТ-компаніям (їх не мають примушувати вступати до "Дія Сіті");

створення об’єднань резидентів "Дія Сіті" та участь у них компаній (це має залишитися поза регулюванням, адже нікого не можна примусити стати членом громадського об’єднання);

анулювання вимог проводити аудит стартапам і малому ІТ-бізнесу (більшість критики від ІТ - саме про аудит) та можливість для компаній оскаржити рішення про позбавлення їх статусу резидента "Дія Сіті" у суді і зберігати статус до рішення суду (запобіжник проти можливих зловживань з боку регулятора).

"На жаль, ці моменти у законі не враховані. Якщо ми дійсно хочемо закріпити за Україною імідж сучасної та розвиненої країни, потрібно забезпечувати довіру та передбачуваність. Довіра здобувається лише, якщо зміни до законів є доречними та узгодженими. Інакше, світові компанії не будуть тут відкривати свої центри розробки", - наголосила лідерка партії.