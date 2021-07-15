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Законопроект про "Дія Сіті" ігнорує вимоги ІТ-спільноти, - Рудик

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Київ, Четвер 15 липня 2021 15:38
Законопроект про "Дія Сіті" ігнорує вимоги ІТ-спільноти, - Рудик Фото: Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: РБК-Україна

Партія "Голос" не підтримала ухвалений законопроект про "Дія Сіті" (№4303) через не враховані вимоги ІТ-спільноти і ігнорування правок фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, лідера партії "Голос" Кіра Рудик.

"Наша позиція послідовна: не підтримали до першого читання, не стали це робити і до другого. Документ не враховував усіх вимог IT-співтовариства до першого читання. Подані нами правки до другого читання також не були враховані", - пояснила депутат.

Йдеться про правки "Голосу", які передбачали захист ІТ-спеціалістів:

  • ФОП, які надають послуги ІТ-компаніям (їх не мають примушувати вступати до "Дія Сіті");
  • створення об’єднань резидентів "Дія Сіті" та участь у них компаній (це має залишитися поза регулюванням, адже нікого не можна примусити стати членом громадського об’єднання);
  • анулювання вимог проводити аудит стартапам і малому ІТ-бізнесу (більшість критики від ІТ - саме про аудит) та можливість для компаній оскаржити рішення про позбавлення їх статусу резидента "Дія Сіті" у суді і зберігати статус до рішення суду (запобіжник проти можливих зловживань з боку регулятора).

"На жаль, ці моменти у законі не враховані. Якщо ми дійсно хочемо закріпити за Україною імідж сучасної та розвиненої країни, потрібно забезпечувати довіру та передбачуваність. Довіра здобувається лише, якщо зміни до законів є доречними та узгодженими. Інакше, світові компанії не будуть тут відкривати свої центри розробки", - наголосила лідерка партії.

Нагадаємо, сьогодні парламент ухвалив у другому читанні законопроект №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Він передбачає спецрежим оподаткування резидентів "Дія Сіті".

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IT Кіра Рудик Дія Сіті
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