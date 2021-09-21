Якщо "антиолігархічний" законопроект ухвалять, економіка ще більше зануриться у корупцію, - Продан

"Антиолігархічний закон" - це як морська свинка, яка не має нічого спільного ані з морем, ані зі свинею. Проте у цьому проєкті багато негативу для економіки, підприємництва та всіх взагалі. Цей законопроєкт - про повернення в 90-ті роки. Про ще більше занурення економіки у корупцію через систему обліку та залежності від чиновників, бо чим більше у контролюючих органів буде можливостей тиснути на бізнес, тим вище ймовірність того, що питання будуть вирішуватись незаконним шляхом", - сказала Оксана Продан.

Вона вважає, наприклад, шкідливою для бізнесу норму законопроекту про заборону виїзду за кордон керівник юрособи, в якої є борги.

Адже обмеження права пересування керівника навряд чи допоможе сплатити податки, а ось зашкодить точно, зауважує Оксана Продан.

Для фізичних осіб обтяжливими можуть стати норми про введення мінімального податкового навантаження для власників ділянок більше 1 сотки за межами населених пунктів та обов’язок платити 18% податку для власників ділянок, розташованих в межах населених пунктів, якщо дохід перевищує 72 тис. грн.

Також, за її словами, неприємними "подарунками" для фізосіб стануть, наприклад, наміри влади збільшити ПДФО, якщо протягом року продається більше двох об’єктів нерухомості. Для бізнесу - зменшення часу на оформлення податкового кредиту, фактично заборона надавати безповоротну фінансову допомогу юрособам без сплати податків, неможливість перенесення збитків минулих податкових періодів на наступні, автоматичне списання боргів тощо.

"Виграє великий бізнес і програють покупці, споживачі. Коли б’ють маленьких та середніх, зменшується конкуренція та, відповідно, звільняється ринок для великих. Вони отримують можливість підвищувати ціни на стільки, на скільки захочуть. Саме тому важливо боротися за мале та середнє підприємництво. Бо вони заважають великим компаніям підвищувати ціни. При цьому у фінансовому плані держава навряд чи виграє. Багато великих бізнесів сьогодні показують збитки. Тому в те, що вони більше заплатять, я не вірю", - каже Оксана Продан.

Вона також вважає, що внаслідок таких нововведень погіршаться статки більшості українців.

"Оскільки податкові нововведення так чи інакше торкнуться більшості українців, можна говорити про те, що цим законом у бідних заберуть гроші, щоб перерозподілити та повернути потім трохи у вигляді субсидій чи матеріальної допомоги. Бо у людей вже просто не буде вистачати коштів на життя", - підкреслює представниця "УДАРу".