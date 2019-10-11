Законопроект 1210 може завдати значної шкоди економіці, - глава ФРУ

Прийняття непродуманих змін в Податковий кодекс в законопроекті 1210 може завдати значної шкоди українській економіці. Так прокоментували законодавчу ініціативу голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та заслужений економіст України Віктор Суслов, повідомляє "112 Україна".

Найбільші обговорення, що виникли навколо пропозицій законопроекту щодо оподаткування видобутку залізної руди - не вщухають. Податкові законопроекти ще недопрацьовані і як наслідок можуть завдати шкоди вітчизняній економіці, вважає Олійник.

"Ціна, собівартість з цими новими навантаженнями, з новою рентою і логістика доставки кажуть, що наша продукція буде неконкурентною. І питання: навіщо державі мати таку політику, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну? Я сподіваюся все-таки, що здоровий глузд у депутатів є, і що вони прислухаються до реального сектору економіки, і що будь-яка законодавча ініціатива повинна обговорюватися серед учасників ринку", - зазначив він.

Експерти відзначають, законопроект 1210 може негативно вплинути на економіку як в частині окремих підприємств, так і держави в цілому. Адже з прийняттям змін рентна ставка для гірничодобувних підприємств зросте і буде більше в 10 разів ніж у Російській Федерації.

"Хочеться побажати тільки депутатам не поспішати, вони зараз поспішають. Тут треба дуже уважно рахувати, тому що непродумані кроки можуть завдати дуже великої шкоди українській економіці", - переконаний Суслов.

Експерти підкреслюють: зміни варто починати навесні в рамках податкової реформи, як зазначав раніше прем'єр-міністр.