Законодательные предложения БЭБ помогут уменьшить долю теневого рынка табачных изделий, - "Укртютюн"

Во время встречи и. директора БЭБ Андрей Пащук представил результаты работы Бюро в этом направлении. По его информации, с 14 сентября прошлого года детективы БЭБ изъяли почти 160 млн штук табачных изделий, сотрудники Нацполиции - более 37 млн шт., Государственная пограничная служба - 36 млн шт.

Также участники обсудили законодательные предложения, направленные от БЭБ в Кабинет министров Украины. В частности, речь идет о внедрении реестров производителей и обработчиков табака, утверждении нормы совокупных потерь и отходов ферментированного табачного сырья на уровне 5% от общего объема и наработки алгоритма блокирования платежей при покупке или продаже нелегальных подакцизных товаров.

По мнению Пащука, такие дискуссии нужны, чтобы понимать позицию легального бизнеса и строить конструктивный диалог, в том числе в контексте законодательных изменений.

Ассоциация "Укртютюн" поддерживает указанные предложения Бюро экономической безопасности и считает, что их имплементация может положительно повлиять на уменьшение теневого сегмента.

"Мы благодарны БЭБ за его работу, результаты которой наблюдаем на рынке. Очень приятно, что с нами ведут открытый диалог, привлекают нас к обсуждению законодательных предложений. Со своей стороны готовы оказать любую помощь правоохранителям, не запрещенная законодательством, теневой рынок есть общей проблемой государства и легального бизнеса. Решить его можно только соединив усилия", - отметила генеральный директор ассоциации Наталья Фесюн.

Напомним, в ассоциацию входят следующие производители табачных изделий на рынке Украины: ЧАО "Филипп Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "АО "Табачная компания BAT - Прилуки", ПЗИИ" Империал Тобако Юкрейн", ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".