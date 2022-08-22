Законні цілі для ЗСУ. Херсонців просять триматися подалі від мостів
Жителям окупованої Херсонської області рекомендують триматися подалі від мостів, оскільки по них можуть вдарити українські війська, щоб перешкодити окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
За його словами, російські військові продовжують прискореними темпами зводити альтернативні переправи, оскільки ЗСУ б'ють по стаціонарних мостах.
"Друзі, будь-який міст в Херсонській області сьогодні - це фактично об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях. Такі об'єкти - законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся по можливості від мостів якнайдалі, яких би незручностей це не створювало", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська ударом по Антонівському мосту влучили в російську колону з боєприпасами. В результаті було багато вибухів, а міст отримав значні пошкодження.
Крім того, було завдано черговий удар по Каховському мосту.
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