Законність формули "Роттердам+" підтверджено меморандумом із МВФ, - адвокат

Законність та правильність формули "Роттердам+" підтверджена Меморандумом з МВФ, десятками експертиз та висновків державних дослідницьких інститутів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку для "Обозреватель" адвоката у справі Наталії Дрігваль.
"У пресі продовжуються маніпуляції на тему формули "Роттердам+". Формули, за якою на підставі прозорих європейських індексів розраховувалися ціни на вугілля у 2016-2019 роках. Цей принцип ціноутворення - як найефективніший та економічно обґрунтований - закріплений у меморандумах з МВФ, підписаний як попереднім, так і чинним президентами. Законність формули підтверджена за підсумком відкритого та змагального судового процесу", - повідомила Дрігваль.
Вона зазначила, що формулу ціноутворення "Роттердам+" після тривалих публічних обговорень було колегіально затверджено НКРЕКП. Нова формула була схвалена Міністерством енергетики та Антимонопольним комітетом.
"Справедливість та економічна обґрунтованість формули "Роттердам+" підтверджена дослідженнями міжнародних авторитетних організацій IHS CERA (провідний у світі консультант з ринків палива), EURACOAL (Європейська асоціація кам'яного та бурого вугілля), найбільшими світовими аудиторськими компаніями", - зазначила Дрігваль.
Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.