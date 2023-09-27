Законность и обоснованность формулы "Роттердам+" подтверждена судами и ВАКС, - адвокат

"Стоит ли удивляться, что расследование продолжается несмотря на то, что формула была признана корректной во всех 3 инстанциях административных судов еще в 2016-2017 годах. Прокуратура (САП) и суд (ВАКС) 4 раза закрывали дело Роттердам+. Однако дело было передано в суд", - пишет адвокат.

Тем не менее, по его словам, в медиа-пространстве снова возникли мифы и спекуляции вокруг дела "Роттердам+". Они возникали на протяжении всех 6 лет расследования и обусловлены в первую очередь политической и медийной окраской этого дела, считает адвокат.

Он подчеркнул, что в 2016 году, когда Украина по требованию западных партнеров активно реформировала рынки газа, электричества и угля, существовала острая необходимость введения понятного формульного ценообразования на энергоресурсы.

И такая формула были принята НКРЭКУ по требованию Антимонопольного комитета. Формула принималась всеми членами НКРЭКУ, согласовывалась с Антимонопольным комитетом, Минэнерго, Регуляторной службой, Минюстом.

"Представители НАБУ утверждали, что формула не имела никакого положительного эффекта для государства. Но это опровергается экономической логикой. Действие формулы привело к снижению дотаций угольным шахтам, позволило выполнить международные обязательства перед европейским сообществом по установлению рыночной системы ценообразованием. Но главное - формула позволила обеспечить страну углем и, соответственно, электроэнергией", - подытожил адвокат.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось более 6 лет. За это время Специализированная антикоррупционная прокуратура 4 раза закрывала дело из-за отсутствия состава преступления.

Это решение подтверждал также Высший антикоррупционный суд и Апелляционная палата ВАКС.