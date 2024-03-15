Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте

При подготовке материала использовались: публикации Reuters, Bloomberg, украинского портала Defense Express, Фонда Карнеги за международный мир, данные российских Telegram-пабликов, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Геннадия Рябцева.

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Дроном по заводу. Какие российские НПЗ атаковала Украина

На этой неделе Украина атаковала несколько НПЗ. По словам собеседника издания в Силах обороны, в рамках ряда спецопераций, начатых СБУ.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – отметил он.

Карта крупнейших российских НПЗ (инфографика РБК-Украина)

Речь об атаках на заводы в Рязани, Нижегородской и Ленинградской областях, которые входят в топ-5 предприятий российской нефтепереработки. Однако в последние дни и недели украинские дроны били не только по ним.

Рязань

Рязанский НПЗ ("Роснефть"), как писали Telegram-паблики, атаковали не менее трех беспилотников, в результате возник пожар. По данным Reuters, пришлось остановить две установки переработки нефти – АВТ-6 (47,5% от общей мощности) и АВТ-4 (23,4% от общей мощности). Согласно расчетам, на период ремонта совокупно могут простаивать до 70% мощностей.

Завод перерабатывает около 12,7 млн тонн нефти в год, на него приходится 5,8% российской переработки. Отметим, от украинской границы до Рязани по прямой около 450 км.

Кириши, Ленинградская область

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) контролируется компанией "Сургутнефтегаз", является вторым крупнейшим российским НПЗ. Перерабатывает около 17,7 млн тонн нефти в год или 6,4% от общего объема.

По данным отраслевых источников Reuters, здесь производится 5,3% российского бензина, 7,6% дизельного топлива, 16,3% мазута и 3,4% авиационного топлива. Город Кириши находится в 800 км от Украины. Подтвержденной информации о поражениях нет.

Кстово, Нижегородская область

Четвертый по величине ­– НПЗ НОРСИ ("Лукойл") – перерабатывает около 15,8 млн тонн нефти в год или 5,8% от общего объема. Ударом БПЛА повредило главную установку по переработке сырой нефти АВТ-6, а это означает, что остановлена как минимум половина производственных мощностей, отмечает Reuters.

В прошлом году этот завод произвел 11% российского бензина, 6,4% дизтоплива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива. Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что атаку организовало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны. Город Кстово находится в 800 км от Украины.

Новошахтинск, Ростовская область

В среду из-за атаки беспилотников остановился Новошахтинский завод нефтепродуктов. Как заявили местные власти, на его территорию упали обломки БПЛА. Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, на этом предприятии "происходил ряд событий", связанных с военными объектами страны-агрессора. А также объяснил, почему вообще нужно бить по НПЗ.

"Несмотря на то, что речь идет о якобы Новошахтинском НПЗ, это военный объект, который используется для поставок и обеспечения оккупационной группировки в Украине", – отметил он.

Новошахтинский НПЗ после одного из ударов (фото росСМИ)

Новошахтинский завод находится практически у границы с оккупированной Луганской областью, от него до линии фронта около 150 км. Его можно назвать "пионером" атак на подобные объекты. Впервые беспилотники ударили по нему еще в июне 2022 года. С тех пор украинские силы как минимум еще атаковали Ильский, Афипский и Туапсинский в Краснодарском крае, а также НПЗ в Ярославле и Волгограде.

Поскольку оттуда идут горюче-смазочные материалы для техники на фронте, очевидно, это законные цели. Однако эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сомневается в целесообразности ударов и считает, что "бавовна" на заводах существенно не повлияет на ход российско-украинской войны.

"Это мощно подсвечивается в медиа, но что касается эффективности, как по мне, нужно в первую очередь разрушить вражеский военный потенциал. Конечно, решения принимаются военным руководством, те результаты, которые у нас есть, достаточно масштабны. Ослабление составляющих, которые обеспечивают боевую мощь российской армии, – это отличная новость. Хотя даже если разрушить 12% нефтепереработки (цифры из публикации Bloomberg, о которых ниже, – ред.) вражеские самолеты не станут меньше летать. Должны быть более приоритетные цели для наших дронов-камикадзе", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Дальность около 1000 км. Что известно о дронах для ударов по целям в РФ

Для ударов по заводам в глубоком российском тылу применяются дальнобойные беспилотники. О том, какие именно, данных немного. Летом, например, сообщалось, что Москву атаковали дроны "Бобер". Их еще называют украинскими аналогами "шахедов". Предполагается, что они способны пролетель более 1000 км.

Что касается ударов по НПЗ, то, как пишут российские паблики, в атаке на Рязанский завод якобы участвовал дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый". Ранее его заметили во время ударов по авиазаводу в Таганроге и металлургическому комбинату в Липецке.

Данная украинская разработка до сих пор окутана тайной. На сегодня известны два параметра - дальность полета до 1000 км и масса боевой части в 75 кг. Внешне "Лютый" напоминает Bayraktar TB2, однако судя по размеру двигателя, дрон значительно меньше. Не исключено, что это промежуточный вариант между "байрактаром" и PD-2 от UkrSpecSystems.

Модель украинского беспилотника "Лютый" (фото facebook.com_anna.gvozdiar)

Впервые его показали в ноябре 2023 года в виде модели. Тогда замминистра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр опубликовала фото макета с надписью "Лютый", номером 02 и украинским гербом, стилизованным под птицу.

На первых порах заявлялось, что "Лютый" будет многоцелевой платформой. Была ли эта характеристика реализована в итоге, или БПЛА остаются одноразовыми камикадзе, неизвестно, отмечает украинский портал Defense Express.

Президент Владимир Зеленский результатами доволен. На днях он заявил, что получил отчеты о применении дронов украинского производства от Вооруженных сил, ГУР и СБУ.

"Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех", ­­– подчеркнул он.

Чем дальше могут летать украинские беспилотники, тем лучше, говорит Владислав Селезнев. Но указывает на закономерность: чем дальнобойнее БПЛА, тем больше нужно топлива, тем меньше у него боевая часть и, соответственно, меньше разрушительная сила.

"Дальнобойные дроны достаточно велики по размерам, а, следовательно, могут быть относительно легкой целью для вражеских ПВО. Возможно, лучше использовать беспилотники меньшей дальности, но в большем количестве. Производство дальнобойных БПЛА требует немалых средств, думаю, целесообразнее задействовать другие дроны либо направить деньги на ракетостроение. Потому что ракеты средней дальности, мне кажется, будут более рациональным подходом в части ударов по вражескому потенциалу. Ракеты сложнее сбивать и при массовом производстве могут оказаться дешевле", – добавил эксперт.

Способны ли удары по НПЗ пошатнуть экономику России

Удары по российской переработке вызвали рост мировых цен на нефть. Как отмечает Reuters, к вечеру 14 марта фьючерсы на марку Brent впервые с ноября превысили отметку 85 долларов за баррель. Таким образом, рынок реагирует на "растущие геополитические угрозы" в связи с атаками украинских дронов.

Проблемы российской нефтепереработки освещаются с января. Тогда сообщалось о крупной неисправности на НПЗ в Кстово под Нижним Новгородом, атаке на нефтяной терминал "Усть-Луга" на Балтике и завод в Туапсе. Логично, что возник вопрос, способно ли все это пошатнуть Россию. Не только с точки зрения, что она примерно треть своей нефти экспортирует в виде нефтепродуктов. А и с той позиции, что НПЗ важны для экономики в целом и для ведения войны в частности. Ведь машины, танки и самолеты надо заправлять не сырой нефтью, а бензином, дизтопливом и керосином.

Два атакованных в январе завода работали на экспорт и не играли большой роли на внутреннем рынке. Но гораздо важнее, что если украинские дроны бьют на тысячу километров, то потенциально под удар могут попасть 18 НПЗ в европейской части России с суммарной мощностью 170 млн тонн в год. А это больше половины от общего объема, писал научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

Отметим, всего в РФ порядка 30 крупных заводов и еще 80 мини-НПЗ. Часть из них, в том числе гигант нефтепереработки в Омске, находится за пределами досягаемости БПЛА. По крайней мере пока. Но даже если Украина достанет до всех заводов на европейской части, глупо надеяться, что экономика агрессора развалится.

Пожарные на территории НПЗ в Кстово после атаки 13 марта (фото росСМИ)

"Кажется, будто люди не понимают, насколько это сложная задача. Реализовать ее почти невозможно, рассказывать о том, что прилетят хорошие дроны и разрушат огромное количество НПЗ, – это по-детски смешно. Многие думают, стоит взмахнуть волшебной палочкой, и российская экономика развалится. Не развалится. Не знаю, сколько еще десятков таких попаданий нужно. А на каждый десяток будут по 100 дронов, которые не долетят до цели, если не больше", – объясняет директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Февральская волна атак, по данным Bloomberg, затронула почти пятую часть российских мощностей, которые восстановились к марту. Однако удар был ощутимым, и с 1 числа Россия ввела шестимесячное эмбарго на экспорт бензина для стабилизации внутренних цен. Мартовские атаки на заводы в Рязани, Кстове и Новошахтинске, по оценке издания, могли затронуть не менее 12% мощностей. Но это не значит, что затронули.

По мнению Рябцева, такая оценка была бы объективной, если бы дроны полностью разрушили установки на вышеперечисленных НПЗ.

"Но они не разрушены. Подтверждено одно попадание в установку переработки сырой нефти в Кстове. Есть еще подозрение, что примерно в такую же попали в Рязани", – отметил он.

Если подтвердится по Рязанскому НПЗ, то суммарно обе установки перерабатывают примерно 12 млн тонн в год. Совокупный объем производства нефтепродуктов в России - 280 млн тонн. Соответственно, речь идет о возможной потере менее 5% мощностей.

"И это в том случае, если россияне до конца года не смогут возобновить работу установок и если не нарастят производство на других заводах. Еще раньше было попадание в установку каталитического крекинга на Волгоградском НПЗ, что-то прилетело на Туапсинский, по-моему, в установку электрообессоливания. Но это не значит, что заводы выведены из строя", – сказал Рябцев.

С другой стороны, установки переработки нефти обычно стоят около 100 млн долларов. По его словам, россияне в ближайшее время не смогут восстановить работу атакованных НПЗ в полном объеме, так как оборудование не производится в Российской Федерации, и его необходимо закупать. С этим будет проблема, поскольку есть запрет на продажу оборудования в РФ. Из-за тех же санкций ремонт может занять несколько месяцев.

Логистика и ПВО. Смогут ли атаки на НПЗ повлиять на поле боя

В теории удары по российским НПЗ могут привести к сокращению мощностей по производству топлива для танков и прибыли для финансирования войны (возможно, на миллиарды долларов). Оценивать, как на это повлияют беспилотники, рано. Хотя бы потому, что, вероятно, атаки будут только усиливаться.

"Удары в какой-то степени сокращают доходы российского бюджета, в частности, его военной составляющей. Но я считаю, что нашим спецслужбам и другим операторам дальнобойных дронов-камикадзе стоит больше ориентироваться на вражеские аэродромы. Гораздо важнее превратить в кучу металлолома самолеты, которые сбрасывают ракеты и корректируемые бомбы", – говорит Владислав Селезнев.

По его словам, ему близка позиция австрийского военного аналитика Тома Купера. Тот сомневается в ценности ударов по нефтеперерабатывающим заводам в то время, когда российская авиация запускает по Силам обороны по сотне планирующих бомб в день. Конечно, украинцы не могут действовать как США в Персидском заливе, сначала уничтожив командные узлы и вражеское ПВО, а затем переключившись на сухопутные силы Ирака. Тем не менее атаки на НПЗ показывают, что есть средства для ударов по авиабазам вокруг Украины, на которых "красивыми рядами" размещены Су-24, Су-30, Су-34 и Су-35, написал он в одном из обзоров.

Пожар на терминале в Усть-Луге после прилета беспилотника в январе (фото росСМИ)

Селезнев сомневается и в том, что атаки на НПЗ подорвут российскую военную логистику.

"Может быть отложенное влияние. Однако у России есть возможность менять направления логистического обеспечения. Как показал опыт, поражение заводов на Черноморском побережье не оборвало поставки горючего для танков на юге Донецкой и Запорожской областей. Думаю, даже разрушение большей части НПЗ в европейской части Российской Федерации не оставит ее армию без топлива", – подчеркнул Селезнев.

В то же время налеты на тыловые объекты поднимают вопрос их защищенности. Российские паблики накануне сообщили о переброске дивизионов ПВО с фронта для прикрытия предприятий нефтепереработки.

"Кажется, здесь работает чистая ИПСО (информационно-психологическая спецоперация, – ред.), потому что никакого подтверждения нет. Вряд ли противник будет снимать противовоздушную оборону с фронта. Не нужно считать, что российские генералы глупы. Они абсолютно рациональны и используют системы ПВО, чтобы в первую очередь прикрыть военные объекты", – добавил эксперт.

Отметим, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил похожее мнение в комментарии РБК-Украина. По его словам, систематическая "бавовна" на российских НПЗ вовсе не значит, что зенитно-ракетные комплексы начнут перебрасывать с фронта.

Подробнее об этом читайте в материале "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ".

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Судя по всему, атаки беспилотников создают неудобства для российской нефтепереработки, но не значительные трудности. Пожары на НПЗ могут иметь пропагандистский эффект, радовать украинцев, хотя говорить о серьезном ущербе пока не приходится. Чего-то подобного Москва пыталась добиться зимой 2022-2023 годов, атакуя нашу энергетику. Поначалу были большие проблемы, со временем Украина адаптировалась, нарастила ПВО, и вторая зима полномасштабной войны прошла без блекаутов. Возможно, наступила очередь России пройти проверку на прочность.