Закон про віртуальні активи допоможе захистити учасників ринку, - Шевченко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацбанку Кирила Шевченка.

"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений̆ юридичний̆ статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інноваційї відкриють багато перспективних можливостей, зокрема, сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну", - пояснив Шевченко.

Після того, як закон буде підписаний президентом Володимиром Зеленським, НБУ разом з іншими регуляторами ринку віртуальних активів повинен розробити та впровадити низку підзаконних актів, які створять стимули для розвитку ринку та водночас захистять українців від шахраїв та знецінення збережень.

Шевченко нагадав, що єдиним законним засобом платежу в України при цьому залишається гривня. Однак повідомив, що НБУ вивчає можливість випуску власних цифрових грошей - е-гривні. Відповідно до Закону України "Про платіжні послуги" цифрові гроші Національного банку України - електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк України.

Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні Нацбанк вбачає її використання для обміну, забезпечення випуску та інших операцій.

"Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", - вважає голова НБУ.