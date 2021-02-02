Тимошенко: першочергове завдання п'ятої сесії ВР - зниження тарифів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Роботу п'ятої сесії парламенту треба починати з реальних кроків в інтересах українців. Першочерговим завданням має стати зниження тарифів.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної ради.

За її словами, до 2014 року проблема тарифів ніколи в країні не стояла.

"Люди мають відчути, що справедливість є. Десятиліттями українці отримували газ вітчизняного видобутку, і лише у 2014 році зірвали стоп-кран і зняли всі обмеження на зростання тарифів, які людям просто не під силу", - сказала Тимошенко.

Вона також закликала депутатів та лідерів фракцій не зволікати, а якнайшвидше долучитися до підписання та ухвалення законопроекту №4680.

"Ми внесли законопроект №4680. Він про те, щоб повернути людям український газ за українською ціною і зробити так, щоб зі сховищ людям газ ішов за адекватними цінами, а не втридорога. Я пропоную, щоб лідери фракцій підписали режим ad hoc, і щоб цей закон негайно розглянули в залі", - закликала Тимошенко.

Водночас вона повідомила, що "Батьківщина" вноситиме проект постанови про директиви уряду звільнити Андрія Коболєва з "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юлія Тимошенко запропонувала план розв’язання "тарифної" кризи. Він передбачає скерування на потреби населення газу із підземних сховищ за ціною закупки та газу власного видобуту. Це, за розрахунками "Батьківщини" дозволить знизити тарифи втричі.

1 лютого "Батьківщина" звернулася до голови Верховної ради з вимогою поставити цей законопроект на голосування у режимі ad hoс.