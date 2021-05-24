Закон про спецстатус для Держкосмосу не містить ризиків корупції, - комітет Ради

Державному космічному агентству можуть надати спеціальний статус. Відповідний законопроект №5017 не містить ризиків корупції.
Такий висновок надав комітет з питань антикорупційної політики.
"Комітет визнав таким, що відповідає антикорупційному законодавству та не містить корупційні ризики законопроект "Про внесення змін до ЗУ "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності" (№5017)", - сказано у повідомленні.
У комітеті однак зауважили необхідність внесення змін до закону "Про центральні органи виконавчої влади" і визначення статусу Держкосмосу як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендував ухвалити відповідний законопроект за основу.
Як писало РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань ОПК Олег Уруський заявляв про плани щодо реформування Держкосмосу. Він хоче повернути відомство до того вигляду, з якого це агентство починалося.