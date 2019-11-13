Закон про референдум планується прийняти до кінця року, - нардеп

Законопроект про референдум планується прийняти в першому і другому читаннях до кінця 2019 року. Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура.

За його словами, законопроект про референдум буде проголосовано в невідкладному порядку.

"Законопроект про референдум вже фактично у нас напрацьовано. Керівник цієї групи - Руслан Стефанчук. Він буде називатися не про референдум, а про народовладдя. У нас вже фактично на 85% цей законопроект готовий", - заявив Качура.

Він також зазначив, що до розробки законопроекту залучені десятки фахівців, вчених, громадські організації та ЦВК.

"Ми постараємося, щоб в цьому календарному році. Чисто з технічної точки зору, друге читання мабуть буде на наступну сесію. Але у нас такі згідно з регламентом повноваження, що ми можемо і зараз вже провести у другому читанні. Можна скоротити терміни (підготовки проекту до другого читання, - ред.) і в другому читанні провести", - додав нардеп.

Качура підкреслив, що на засіданні фракції "Слуга народу", яка проходила за участю президента Володимира Зеленського, обговорювалося, що законопроекти про ринок землі і про народовладдя будуть проголосовані паралельно.

"Закони про референдум і про ринок землі будуть паралельно прийматися. Я думаю, що до кінця року проголосуємо. Я думаю, що у нас немає ніяких проблем. Сьогодні 13 листопада. У цьому і наступному місяці є пленарні тижні. Ми можемо ще попрацювати і все завершити. Якщо не встигнемо, то будемо приймати вже після новорічних свят", - додав Качура.

Нагадаємо, 11 листопада в відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував, що найближчим часом Рада прийме закон про референдум.

"Найближчим часом Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму і нарешті дасть українцям можливість вирішувати долю того чи іншого важливого для них питання", - заявив він.