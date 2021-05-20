Закон про промвикиди має відповідати українським реаліям, а не копіювати норми ЕС, - нардеп

За його словами, в законопроекті про промислові викиди європейські екологічні вимоги переписані без врахування вітчизняних реалій. Це, на думку депутата, завдасть серйозної шкоди вітчизняному виробнику.

Зокрема, він звернув увагу, що саме такою є ситуація щодо найкращих доступних методів та технологій (НДТМ): як відомо, українська версія просто копіює європейський збірник НДТМ, залишаючи українських виробників устаткування за бортом.

"Якщо ми будемо просто копіювати європейські підходи, то ми скопіюємо назви європейських виробників та технології, яким відповідають виключно європейські виробники. Таким чином ми позбавимо українських виробників можливості бути постачальниками технологій для екологічної модернізації нашим українським підприємствам. Це, мабуть, не найкраще рішення, яке ми можемо прийняти", - пояснив Кисилевський.

Він наголосив: ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) у запропонованій редакції зашкодить не лише промисловості, що має провести екомодернізацію, а підприємствам інших галузей.

"Окрім того, що ми створимо складнощі для хіміків, металургів, коксохіміків і інших, то ми ще зробимо складнощі для машинобудівників, які здатні виробляти якесь обладнання, яке не може бути застосовано, якщо його не буде в європейському переліку. А навряд чи воно в європейському переліку буде", - зазначив Кисилевський.