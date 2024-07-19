Закон о промышленном загрязнении оставит Украину без промышленности, - ФРУ

Закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" №11355, принятый Верховной Радой, оставит Украину без промышленности уже через 10 лет, если в него не будут внесены изменения.

По его словам, речь идет о норме, которая заставляет предприятие уже сейчас взять на себя обязательство либо модернизировать промышленные установки в европейские нормы за 10 лет, либо просто закрыть их через этот срок. При том, что неизвестно, сколько лет в Украине еще будет продолжаться война, и когда промышленность получит инвестиции для модернизации.

"Знаете ли вы, когда закончится война? Не знаете? И я не знаю. А вот депутаты – знают. Потому что они убеждены, что за 10 лет мы не просто выиграем эту войну. Но и полностью отстроим всю промышленность. Поэтому Закон "Об интегрированном предотвращение и контроль промышленного загрязнения "предусматривает для экологической модернизации промышленности времени даже меньше, чем есть в ЕС", - указал Олийнык.

Он пояснил, что закон предусматривает, что целые отрасли украинской экономики, которые за 10 лет не смогут построить с нуля новое производство, соответствующее нормам ЕС, должны будут закрыться, и уже сейчас они должны обязаться это сделать.

"Еще раз: в условиях войны, абсолютной неопределенности и отсутствия какого-либо финансирования, бизнесу предлагают взять обязательства за 10 лет полностью перестроить агрегаты. Или – закрыть. При этом, кроме лозунгов и рамочных норм, у законопроекта вообще нет никакой конкретики. Не ясно, где, на каких условиях и когда украинский бизнес сможет получить доступ к финансированию. .

При этом, по его словам, эта директива ЕС действует уже более 14 лет, и в Европе до сих пор есть установки, которые получают отступления и продолжают работать по устаревшим нормативам выбросов. Хотя европейские промышленники в отличие от наших всячески поддерживаются государством и получают льготное финансирование для масштабной модернизации.

"Остатки крупной промышленности - коксо-химические заводы, машиностроение, энергетика, цементная и химическая промышленность, - оказались под прямым ударом тотального закрытия уже через 10 лет. Большие бизнес-ассоциации неоднократно обращались в экологический комитет и просили увеличить срок такого специального разрешения хотя бы до 15 лет. К сожалению, безрезультатно.

Вместо того чтобы поддержать украинскую промышленность, создание и сохранение рабочих мест в Украине, экологический комитет подложили бомбу замедленного действия под промышленные объекты. И фактически поставили в неопределенность большое количество местных общин, для которых большая промышленность часто выступает градообразующим объектом", – резюмировал Олейник.