Закон про продовольчу безпеку під час війни набув чинності: роз'яснення Мінагрополітики

Як зазначили в міністерстві, в основу закону покладений пріоритет суспільних (державних) інтересів над інтересами приватних осіб в умовах війни. Це означає, що законом призупиняється дія деяких правових механізмів, які захищають приватні інтереси.

Натомість закон запровадив у законодавство деякі правові механізми, які на перше місце ставлять інтерес суспільства у забезпеченні невідкладного використання наявних сільськогосподарських земель для виробництва продовольства. При цьому інтереси і бажання власників і користувачів земельних ділянок у окремих випадках можуть не враховуватися, додали в міністерстві.

Закон вводить у законодавство спрощені правові механізми, які забезпечують: