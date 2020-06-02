Закон про підвищення держгарантій дітям-сиротам підвищує їх соцзахист, - Струневич

Верховна рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла закон, який передбачає підвищення соціальних гарантій дітям-сиротам та дітям, що позбавлені батьківського піклування та перебувають під опікою чи піклуванням.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу", заступник голови комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич на своїй сторінці Facebook, передає РБК-Україна.

"Обов’язок кожної соціально-відповідальної влади захистити ту частину нашого суспільства, яка є найбільш вразливою. Перш за все, це стосується дітей, особливо тих, які залишилися без батьківської опіки. Сьогодні Верховна Рада зробила важливий крок у захисті таких дітей", - написав він.

Струневич також зазначив, що закон передбачає підвищення з 1 січня 2020 року матеріального забезпечення сімей, які опікуються дітьми-сиротами. Так, допомога держави на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде збільшена з 2 до 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто більш ніж на 1 тисячу гривень на місяць, а на дітей з інвалідністю - до 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на більш ніж 3 тисячі гривень на місяць).

За його словами, цим документом парламент уніфікував принципи призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, запровадив адресний підхід у призначенні державних соціальних допомог.

Крім того, документ також передбачає виплату державної соціальної допомоги одиноким особам, які досягли 80‑річного віку та потребують постійного стороннього догляду. Вона складатиме 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, коштом Державного бюджету України. Таким чином, загальна надбавка для цих громадян складе понад 1170 грн на місяць.

“Я вважаю, що цей закон був край необхідним. Тому наш комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів багато працював, щоб втілити цей проект у життя”, - додав він.

Нагадаємо, з вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів України вжити заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.