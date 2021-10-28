Закон про олігархів потрібний владі для утримання рейтингу, - нардеп

"Мені здається, що це черговий законопроект, на якому провладній партії потрібно було пропіаритися, потрібно було зробити хайп і потрібно було в якийсь момент утримати або, на їхню думку, підняти їхній рейтинг", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24" .

Він додав, що не голосував за проект закону, зокрема й тому, що він ухвалювався всупереч регламенту.

Сам закон про олігархів Дмитрук вважає неробочим та популістським.

"На сьогоднішній день у нас крім класичних правоохоронних органів є величезна кількість спеціальних органів для спеціальних суб'єктів. І сьогодні наших правоохоронних органів достатньо для того, щоб визначити всіх злочинців, визначити так званих олігархів, тих людей, які заважають розвитку в нашій державі" , - заявив Дмитрук.