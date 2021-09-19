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Закон про олігархів потрібен владі для контролю над медіа, - Железняк

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Київ, Неділя 19 вересня 2021 15:08
Закон про олігархів потрібен владі для контролю над медіа, - Железняк Фото: Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Закон про олігархів потрібен владі для встановлення контролю над редакційною політикую основних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції "Голос" в Верховній раді Ярослава Железняка в ефірі "Україна24".

"От як ви думаєте, після такого закону чи буде спокуса у влади вплинути на власника цього видання, щоб більше таких (з критикою влади, - ред.) сюжетів не виходило? Думаю, що так. І це якраз про те, чи буде впливати на редакційну політику, взагалі на сюжетні лінії чинна влада. Так, це робиться в тому числі й для цього. Ми ж це чудово розуміємо", - сказав Железняк.

Нардеп наголосив, що цей проект закону суперечить європейському курсу України і більше нагадує шлях Росії і Білорусі.

"Ми точно не підемо європейським шляхом. Саме, до речі, для того, щоб у нас була якась нормальна відповідь, чи це відповідає європейському духу, практикам і праву, ми знайшли нормальний вихід. Ми відправили на Венеційську комісію. І зараз треба почекати всього два місяці, щоб отримати від європейців відповідь", - додав Железняк.

Нагадаємо, 4 з 5 парламентських фракцій вважають, що проект закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

За висновком уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, проект закону порушує конституцію України.

Проект закону про олігархів такол розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

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