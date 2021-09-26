Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги, - Тимошенко

"64 мільярди вкрадено в "Укрзалізниці". 225 млрд в НАК "Нафтогаз". Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили всіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно", - заявила Тимошенко.

Голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.

Тимошенко також зазначила, що прийнятий Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.

"Оскільки процедура була грубо порушена тепер будь-який з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного суду. Залізобетонну підставу скасувати за порушення процедури цей "Антиолігархічний" закон, як прийнятий неконституційним способом. Я вам гарантую, що він буде скасований", - зазначила Тимошенко.