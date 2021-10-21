Закон про олігархів несе серйозні загрози свободі слова в Україні, - нардеп

"Між іншим, цей так званий олігархічний закон, за який олігархічні фракції голосували, там що написано? Що ті хто мали канали до прийняття цього закону - ці олігархи, а ті, хто їх набудуть після - ті вже не олігархи. Тому, звичайно, є серйозні загрози для свободи слова, для авторитаризму в Україні існують", - сказав нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".