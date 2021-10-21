Закон про олігархів несе серйозні загрози свободі слова в Україні, - нардеп

Закон про олігархів створює серйозні ризики для свободи слова і авторитаризму в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Миколи Княжицького.
"Між іншим, цей так званий олігархічний закон, за який олігархічні фракції голосували, там що написано? Що ті хто мали канали до прийняття цього закону - ці олігархи, а ті, хто їх набудуть після - ті вже не олігархи. Тому, звичайно, є серйозні загрози для свободи слова, для авторитаризму в Україні існують", - сказав нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.
Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.
20 жовтня журналісти суспільного телеканалу "UA:Перший" звинуватили Офіс президента в тиску на редакційну політику.