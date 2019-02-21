Закон про зміни до Конституції по курсу в ЄС і НАТО набув чинності

У середу закон був опублікований у виданні "Голос України"

Закон об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО в четверг, 21 февраля, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон в среду был опубликован в издании "Голос Украины". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, предусматривается, что к полномочиям Верховной рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Законом определено, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Подчеркнем, документом исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции. Отметим, норма позволяла иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Напомним, 20 февраля закон был опубликован в издании "Голос Украины".

Во вторник, 19 февраля, глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 февраля Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев проголосовали за принятие документа.