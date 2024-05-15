Закон об "иноагентах" остановит движение Грузии в НАТО и ЕС, - глава МИД Литвы

Принятие закона об "иноагентах" в Грузии остановят движение страны в НАТО и Европейский союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Грузия Online ".

Он считал своим долгом информировать общественность о рисках, которые повлечет за собой закон.

"Позвольте мне быть предельно ясным. Принятие закона об "иностранных агентах", а также репрессии против грузинского гражданского общества остановят дальнейшее продвижение Грузии по пути в Евросоюз и НАТО", - сказал литовский дипломат.

Также он пояснил, что если это произойдет, вся ответственность ляжет на правительство Грузии.

"Однако еще не поздно. Мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето на закон, и это выход для правительства, чтобы вообще отменить эту неудачную законодательную инициативу", - сказал Ландсбергис.